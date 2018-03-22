Через несколько дней на Землю упадет китайская орбитальная станция: ученые не могут понять, куда именно

Неуправляемая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1", вероятнее всего, войдет в плотные слои атмосферы и упадет на Землю 31 марта или 1 апреля. Об этом свидетельствуют новые расчеты исследователей, передает Republic.



Точно никто не знает, когда и где упадет на Землю космическая станция. Несмотря на то, что скорость станции известна, делать точные предсказания по времени падения затруднительно, так как оно зависит в том числе от плотности отдельных верхних слоев атмосферы, которые постоянно меняются.



Предсказать место падения еще сложнее из-за того, что "Тяньгун-1" делает несколько оборотов вокруг Земли каждые сутки, поэтому даже разница в несколько десятков минут дает крайне большой разброс координат.



Последние расчеты независимой исследовательской организации The Aerospace Corporation показали, что наиболее вероятным днем падения станции будет 1 апреля; впрочем, исследователи допускают погрешность в плюс-минус четыре дня. Наиболее вероятным местом падения, исходя из текущей орбиты "Тяньгун-1", специалисты назвали небольшую область в районе 42–43 градусов северной или южной широты.



В северном полушарии на этой широте находятся многие крупные города, такие как Нью-Йорк, Барселона, Рим, Сочи, Владивосток.



Специализирующийся на астероидах нидерландский ученый Марко Лангбрек дает схожие оценки времени падения: по его расчетам, "Тяньгун-1" войдет в плотные слои атмосферы 31 марта с погрешностью в плюс-минус три дня.



Специалисты сходятся во мнении, что большая часть "Тяньгун-1" в любом случае сгорит в атмосфере. Тем не менее, какие-то отдельные части станции, скорее всего, достигнут земной поверхности – наблюдатели с Земли смогут видеть станцию как большой огненный шар, по размерам сравнимый с метеоритом, упавшим в окрестностях Челябинска в 2013 году. В случае падения станции на жилые районы это может привести к десяткам человеческих жертв; в то же время, такая вероятность оценивается как крайне незначительная ввиду их крайне низкой площади по сравнению с океаном и незаселенными участками суши.

