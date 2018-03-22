Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму

Верховная Рада признала противоправной организацию голосования в рамках выборов президента Российской Федерации в "оккупированном Россией" Крыму и не признала легитимность этих выборов. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект постановления (8168-1) поддержали 255 народных депутатов Украины на пленарном заседании в четверг.



В своем заявлении народные депутаты подчеркивают, что результаты "незаконного" голосования на выборах президента РФ в Крыму и Севастополе являются никчемными и не имеют никаких правовых последствий.



"Они (результаты голосования – ИФ) также никоим образом не могут свидетельствовать, или каким-то образом быть использованы как свидетельства какого-либо изменения статуса временно оккупированных территорий Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополь, определенного Конституцией и законами Украины", - сказано в заявлении.



В то же время народные депутаты Украины подчеркивают, что существенное ограничение избирательных прав граждан в ходе выборов президента в РФ, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о чем сказано в предварительных выводах БДИПЧ/ОБСЕ, а также неправомерное зачисление более 1 млн голосов из "оккупированного Крыма", "существенно искажают результаты голосования на выборах президента РФ в целом, закономерно поддавая сомнению их легитимность".



Верховная Рада также призвала международное сообщество применить дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные ограничения в отношении лиц, причастных к организации и проведению "незаконного голосования" в Крыму.