Заявление телеканала «ИНТЕР»

Телеканал «ИНТЕР» считает необоснованным решение, которое сегодня принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания о применении к телеканалу «ИНТЕР» санкции за якобы нарушение Закона «О телевидении и радиовещании». На самом деле телеканалу было вынесено предупреждение за то, что транслировал любимые большинством телезрителей фильмы «Ирония судьбы, или Слегким паром!» и «Москва слезам не верит». На каждый из этих фильмов уполномоченным государственным органом – Государственным комитетом по кинематографии – были выданы официальные разрешительные документы для телевизионного показа на территории Украины – государственные прокатные удостоверения. Несмотря на это, Нацсовет незаконно применил санкцию к телеканалу.



Принимая во внимание принятый Национальным советом прецедент – вынесенное предупреждение, «ИНТЕР» вынужден произвести в эфире замену фильмов, которые, по мнению Нацсовета, не разрешены к показу. При этом еще раз акцентируем внимание, что у телеканала есть все разрешительные документы на демонстрируемый продукт, в частности прокатные удостоверения, выданные Госкино. «ИНТЕР» будет добиваться в судебном порядке защиты интересов телеканала и своих зрителей.

