Прокуратура будет просить суд арестовать Савченко

Генеральная прокуратура Украины будет просить суд избрать для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде ареста. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.



"Будем просить исключительно арест, поскольку иной меры пресечения статья, по которой она обвиняется, не предусматривает", - сказали в ГПУ.



На вопрос, когда и какой суд Киева будет избирать Н.Савченко меру пресечения, в пресс-службе ответили, что это произойдет завтра в Шевченковском райсуде столицы.



Напомним, Рада разрешила задержать и арестовать Н.Савченко.



В ВР Н.Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ.



Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

