Ryanair заинтересовалась внутренними перелетами в Украине

Ирландская лоукост авиакомпания Ryanair рассмотрит возможность открытия новых баз в Украине, помимо Львова и Киева, а также изучит варианты запуска внутренних рейсов. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил CEO Ryanair Майкл О'Лири, пишет Интерфакс-Украина.



"Мы будем изучать возможность открытия внутренних рейсов. Будем надеяться, возможно, не в столь отдаленном будущем, говорить даже об открытии баз не только в Киеве и во Львове, а также в других городах Украины", - сказал он.

