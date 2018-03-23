Усейн Болт заявил о превосходстве над Месси

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт высказался о лучших футболистах мира и тренировках с дортмундской «Боруссией». Его слова приводит Goal.com



«Месси талантлив. Судя по тому, что я узнал и услышал за годы, Роналду пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас. Однако я родился со скоростью и обладаю большим талантом, чем Месси», — заявил легкоатлет.



Болт также рассказал, что будет стараться проявить себя в «Боруссии». «Я очень решительный парень, когда хочу чего-нибудь. Я бы очень хотел сыграть за "Манчестер Юнайтед", подумать и посмотреть, что из этого получится. После просмотра у меня будут основания, чтобы сказать Жозе Моуринью: "Я могу то-то и вот это"», — добавил олимпийский чемпион.

