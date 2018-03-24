Найден эффективный способ борьбы со старением тела

Ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) и Гарвардской школы медицины (США) разработали новый способ борьбы со старением мышц с помощью комбинированного препарата из двух химических соединений. Метод имитирует эффект от физических упражнений. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.



С возрастом приток крови к тканям и органам снижается, что ухудшает их функционирование. Показано, что при этом уменьшается уровень окисленной формы никотинамидадениндинуклеотида (NAD), в результате чего замедляется метаболизм клетки. Однако внесение в организм мышей никотинамида мононуклеотида (NMN), а также сероводорода позволило увеличить физическую выносливость на 60 процентов как у молодых, так и старых грызунов.



Результаты исследования продемонстрировали, что 32-месячные животные, которые получали комбинированную терапию в течение четырех недель, были в два раза выносливее животных в контрольной группе. Показатели тех мышей, в организме которых повышали уровень только NMN, улучшились в 1,6 раза. По мнению исследователей, это связано с тем, что оба соединения стимулируют активность белка SIRT1, участвующего в образовании кровеносных сосудов.

