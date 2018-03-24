Савченко арестовали в зале суда без залога

Шевченковский суд в пятницу, 23 марта избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога, сообщает Укринформ. Савченко взяли под стражу прямо в зале суда. На заседании присутствовали представители стороны обвинения, сама Надежда Савченко, ее пресс-секретарь и сестра, а также адвокаты депутата.



Сторона обвинения просила для Савченко содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.



Нацгвардия и полиция усилили охрану здания Шевченковского районного суда Киева, в котором сегодня слушалось дело об избрании меры пресечения для Савченко. Почти все помещение холла было занято представителями СМИ.



Ранее в СБУ сообщили, что по делу Савченко собраны все доказательства и других уже не будет.



Напомним, Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

