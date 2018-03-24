Повязка на плечевой сустав – эффективный способ восстановления здоровья после травм и операций

После растяжения мышц, разрывов связок, перелома кости или в случае воспалительных процессов плечевого сустава врачами всегда назначается повязка на плечевой сустав. Это ортопедическое приспособление обеспечивает анатомически правильное положение сустава, при котором костные и мягкие ткани быстрее заживают и восстанавливаются.

Виды повязок на плечевой сустав и их назначение

Бандаж плечевой лимитирующий – используется в консервативном лечении остеоартроза, после перелома головки плечевой кости, травмы лопатки.

Косыночный бандаж – фиксатор плечевого сустава, обеспечивающий комфортное и правильнее положение предплечья.

Бандаж на плечевой сустав согревающий – используется в период восстановления после операции или травмы плечевого сустава, ключицы, локтя или лопатки.

Бандаж для плечевого сустава с отводящей подушкой – используется в послеоперационный период для фиксации руки в определенном положении. Что в свою очередь фиксирует мышцы в плечевом поясе, стимулирует поворот плечевого сустава наружу.

Ортез плечевой – обеспечивает полный контроль амплитуды движения в суставе. Угол отведения регулируется от 30 до 150 градусов. Используется в послеоперационный период в случаях реконструкционных операций манжеты ротарной.

Эластичный ортез на плечо – динамический бандаж применимый на этапе ранней терапии плечевого сустава, таких как остеоартрит. Обеспечивает массажное и компрессионное воздействие, снимает боль. Не ограничивает движение плеча.

Бандаж на плечо неопреновый разъемный – часто используется спортсменами как эффективное средство для согревания мышц, защиты от травм и растяжений.

Полезные качества плечевой повязки

Активизирует мышцы и связки плеча.

Создает массажный эффект.

Восстанавливает функции сустава.

Способствует быстрому заживлению и восстановлению костных и мягких тканей после травм и операций.

Не допускает травмоопасных телодвижений.

Снимает излишнюю нагрузку с мышц и суставов плеча.

Защищает мышцы от травм и растяжений.

Стимулирует обменные процессы и кровоток в проблемной зоне, тем самым снимает воспалительный процесс и отечность.

Какой плечевой бандаж лучше?

Корсетотерапия и использование плечевой повязки может быть только по рекомендации медика. Исключение – эластичный или неопреновый бандаж слабой фиксации, который используют спортсмены или люди с хроническими болями в плече. Но в любом случае, прежде чем купить бандаж на плечевой сустав, стоит обратить внимание на его качество:

Материал изделия должен быть «дышащий» - не нарушать тепло- и влагообмен кожи.

Повязка на плечевой сустав должна легко подгоняться под габариты тела пользователя с помощью ремней и застежек.

Часто плечевой бандаж используется без одежды. Поэтому полотно должно быть гипоаллергенным, приятным на ощупь, не вызывать раздражение кожи.