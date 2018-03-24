Судебное решение: организатор афер Questra World, A.G.A.M. и Forex Trend Павел Крымов будет находится в СИЗО до 5 августа.

В начале февраля в московском аэропорту Шереметьево был задержан организатор финансовых пирамид Questra World, Atlantic Global Asset Management, Forex Trend и Private FX – Павел Геннадьевич Крымов. За 15 лет преступной деятельности мошенник создал более 40 афер, что привело к массовым расследованиям по всему миру. Летом 2017 года на Крымова было заведено несколько очередных уголовных дел по статье 190 ч. 4 Уголовного Кодекса РК. Преступник долгое время находился в международном розыске и был арестован 7 февраля российскими правоохранительными органами. По решению Химкинского суда Павел Крымов заключен под стражу и направлен в СИЗО-4 УФСИН Российской Федерации.







15 марта прошел очередной суд над мошенником, в ходе которого был вынесен приговор о продлении содержания преступника Крымова в СИЗО до 5 августа – то есть еще на полгода. Определено, что до этой даты Департаментом Внутренних Дел РК будут проведены все досудебные расследования, после чего Павла Крымова экстрадируют в Казахстан.



За последнее время правоохранительные органы отмечают рост обращений пострадавших от пирамид Павла Крымова. Среди наиболее известных афер мошенника – Forex Trend, Private FX, Panteon Finance, Prime Broker и Questra Holdings (сейчас функционирует под названиями Five Winds Asset Management и QW Liаnora Swiss Consulting). Следователи ДВД РК просят обращаться потерпевших в пирамидах Крымова по следующим телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8 (708) 383-38-56, 8 (778) 262-82-48.



Правоохранительные органы: Павел Крымов получит до 7-ми лет лишения свободы.



Павел Геннадьевич Крымов далеко не впервые является фигурантом масштабных уголовных дел. Из последних примеров: в 2015 году мошенник обрушил свою финансовую пирамиду Forex Trend. Эта организация в течение нескольких лет собирала деньги инвесторов под видом крупного брокера, работающего на валютном рынке. Чтобы избежать наказания за мошенничество в Forex Trend, Крымов заплатил более 500 000$ в качестве взяток должностным лицами и скрылся в Латвии.



Однако, в настоящий момент, к аресту преступника приковано внимание многих СМИ и общественности. Поэтому теперь Крымову не удастся избежать наказания. По законодательству Республики Казахстан за мошенничество в особо крупном размере Крымов может быть приговорен к сроку до 7-ми лет лишения свободы.

