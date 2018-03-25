В прошлом году в Украине за госизмену осудили 13 человек

В прошлом году за государственную измену было осуждено 13 человек. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины СБУ, передает УНН.



"В 2017 году по статье "государственная измена" вынесены приговоры 13 предателям. Вступившие в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма", - сказал П.Порошенко.



По его словам, также в прошлом году было задержано 591 человека, причастного к террористической деятельности.

