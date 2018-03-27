Кошки подскажут медикам, как победить ВИЧ

ВИЧ - вирус, атакующий Т-лимфоциты (иммунные клетки человека). На сегодняшний день существуют лекарственные препараты, снижающие уровень вируса в крови до минимума. Но некоторые штаммы ВИЧ приобрели устойчивость к известным лекарствам. Израильские ученые надеются решить эту проблему, изучая вирус иммунодефицита кошек (FIV), сообщает Medical News Today.



FIV широко распространен во всем мире. Структурно и по своей нуклеотидной последовательности он близок к вирусу иммунодефицита человека, но не может передаваться людям. Специалистам удалось обнаружить, каким образом FIV блокирует действие антиретровирусных препаратов.



Все дело в особом белке - обратной транскриптазе. Этот фермент помогает вирусу размножаться. Стандартные антиретровирусные средства направлены на прерывание именно этого процесса. Но обратная транскриптаза FIV устойчива к действиям ингибиторов. Возможно, такой же механизм лежит в основе устойчивости ВИЧ к лекарствам. Исследователи надеются, что их работа поможет в разработке новых методов лечения ВИЧ и FIV.

