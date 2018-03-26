«Симпсоны» сделали Путина госсекретарем США

В сети появился новый трехминутный эпизод американского мультсериала «Симпсоны», посвященный президенту США Дональду Трампу и его предполагаемым фобиям. Ролик под названием «История о двух Трампах» опубликован на канале Animation on FOX в YouTube.







В начале эпизода члены администрации американского президента покидают Белый дом через специальную дверь с надписью «Для только что уволенных ключевых сотрудников». Среди них можно увидеть и бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сетует на то, что «миллиардеров так не увольняют».



В это же время самому Трампу снится, что он просыпается в своей постели, обложенный газетами. «Путин назначил себя госсекретарем США», — гласит один из заголовков.



По пробуждении американский лидер решает снять груз с души и признается себе в ошибках, которые он допустил. Среди прочего он отмечает, что последователен не на 100 процентов и уволил директора ФБР только из-за того, что тот выше ростом. Затем Трамп пытается заняться важными делами и изучает некое секретное досье. «Это правда?! Россия делает ужасные вещи?!» — восклицает он и бросается звонить российскому президенту, требуя оставить США в покое.



В конце эпизода Трамп просыпается уже по-настоящему. Ему на голову запрыгивает пекинес, которого он носит вместо парика. После этого президент США решает сделать выводы из своих кошмарных сновидений и первым делом пишет в Twitter, что актер Алек Болдуин носит парик.

