Наш день победы

В очередной раз подставляю плечо гаранту, которого одолевают различные «зрадо…бы». Мне лично выступление президента великой нации на открытии детского садика в столице «янтарной республики» (г. Ровно) очень понравилось. Впечатление не испортила даже кремлевская сосулька в виде снега, который чуть не повредил голову сотрудника Управления госохраны. Любой пиарщик вам скажет, что детки являются идеальным фоном для любого политика. Это подметили еще в те древние времена, когда не было «Фейсбука». Даже «Инстаграмма» не было, что вообще трудно себе представить.



Деткам можно спокойно рассказывать все, и они будут это благодарно слушать на протяжении тридцати-сорока секунд. Ну маленькие они еще, что с них возьмешь. Зато никакого агрессивного поведения, оскорбительных выкриков с мест и провокаций. Потом надо с младенчества приучать к тому, что теперь-то мы сказали «остаточне прощавай российской империи». Детки еще не в курсе, как им повезло: родились в свободной, европейской стране, которая вот-вот вступит в НАТО. И кто другой, как не президент, им об этом расскажет?



Надо давать массам больше позитивных новостей. Открылся детский садик? Значит, «нам туда дорога». На душе сразу теплее становится. Ни в коем случае не намекаю на «Нефтегаз». У нас волшебные подземные газовые хранилища, которые автоматически наполняются свежим европейским газом. Какая бы не была суровой зима, по окончанию отопительного сезона всегда остается больше запасов «голубого топлива», чем год назад. Порка «Газпрома» идет просто образцово.



Короче, с детским садиком все очень хорошо получилось. Дети в восторге, «зрадо...бы» исходят бессильной злобой, а мы идем дальше, постоянно отдаляясь от российской империи. Впереди типично кремлевский праздник – 9 мая. Думаете, еще рано об этом писать? Ошибаетесь.



С волонтерами-ветеранами никаких проблем. Они были всегда. Еще при раскопках древних шумерских поселений обнаружили табличку с клинописью, которая зафиксировала сбор средств на древний тепловизор для отражения гибридной агрессии Путина. Не совсем понятно, кто попадает в категорию «участники освободительного движения»

Правительству Гройсмана следует очень тщательно разделять участников АТО и участников мероприятий по обеспечению отпора вооруженной агрессии РФ. Судя по контексту, речь идет о разных людях. И среди них могут оказаться агенты Кремля, искусно маскирующиеся под патриотов

На сайте главкома уже вывешен свежайший, еще пахнущий типографской краской указ «о чествовании в 2018 году Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне». Наша Надя всего третий день голодает, а жизнь продолжается. Впереди очередное отражение российской агрессии с терактами и манипуляцией историческими фактами. Мы работаем на опережение. Что новенького придется узнать о сфальсифицированной ФСБ действительной истории нашей нации? Каждый раз узнаешь что-то новое, неожиданное. То об историческом освобождении Германии украинскими войсками, то о «красном маке» – настоящем символе победы. На самом деле, никакой победы-то и нет. Есть день траура. Но на этот раз концепция поменялась.Правительству Гройсмана поручено организовать по всей стране «мемориальные, торжественные и культурные» мероприятия. Оказывается, это совершенно разные форматы. Культурное мероприятие не может быть мемориальным, и наоборот. Очень мудро и дальновидно. Кто в них (мероприятиях) должен принять участие?Представители органов государственной власти, люди из местного самоуправления, дипломаты (за исключением сотрудников российского посольства, травивших мирного Скрипаля с помощью газифицированной пиццы), «представители волонтерского движения, ветераны войны, участники освободительного движения, жертвы нацистских преследований, участники антитеррористической операции, участники мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».Один перечень участников празднично-мемориально-культурных мероприятий наглядно свидетельствует о полном превосходстве нашей версии истории над российским гибридным «симулякром». У них там один «Бессмертный полк», а у нас кого только нет!С непривычки трудно во всем разобраться. С волонтерами-ветеранами никаких проблем. Они были всегда. Еще при раскопках древних шумерских поселений обнаружили табличку с клинописью, которая зафиксировала сбор средств на древний тепловизор для отражения гибридной агрессии Путина. Не совсем понятно, кто попадает в категорию «участники освободительного движения». Понимаете, наша нация последние сто лет только и делала, что освобождалась. Какой именно период имели в виду авторы указа главкома? Гройсман должен разобраться в данной проблеме и четко расставить нужные «акцепты».Могу предположить, что имеются в виду «герои ОУН-УПА», которые вместе с ветеранами войны освобождали Украину от сталинской агрессии. В последнее время проблема «примирения» ветеранов Великой отечественной войны с «вояками ОУН-УПА» была полностью решена. За несколько лет количество «участников освободительного движения» превысило количество ветеранов в несколько десятков раз. Многие оуновцы помнят еще примирение украинцев и шведов в ходе форума под Полтавой с целью создания транспортного хаба.Участники АТО и «мероприятий по отпору агрессии РФ» органически вписываются в общий идеологический концепт празднования дня украинской победы в формате траура. Словами это описать невозможно. Два года назад стал свидетелем мероприятий по поводу «примирения» в ходе Второй мировой войны в одном из сел Киевской области. Возле памятника Неизвестному солдату собрались: председатель-активист нового поколения в вышиванке, народный хор из трех девиц позднего созревания в венках, дедушка с палочкой, который явно чувствовал себя лишним, два ветерана АТО. Местные бабки без труда опознали в «атошниках» двух местных алконавтов. Но никто не возражал. Тем более что они были в камуфляже. У одного даже блестели две медали: «Пятьдесят лет Победы» и «За взятие Будапешта». Какие могут быть сомнения? К сожалению, участника «освободительного движения» найти не удалось. Но в этом году он, без сомнения, появится.Правительству Гройсмана следует очень тщательно разделять участников АТО и участников мероприятий по обеспечению отпора вооруженной агрессии РФ. Судя по контексту, речь идет о разных людях. И среди них могут оказаться агенты Кремля, искусно маскирующиеся под патриотов. Нет нужды напоминать о срыве двух попыток совершить переворот с целью свержения абсолютно законного президента. Многие ветераны АТО, к сожалению, оказались завербованы ФСБ для совершения актов террора. Еще ходят по земле нации упыри, мечтающие о приходе к власти грузин.Но, в целом, праздник намечается колоссальный. Всех объединяет противостояние Путину в годы нацистской и российской агрессии. Ведь за что все воевали? За безвиз, евроинтеграцию и вступление в НАТО. Других вариантов нет и быть не может. СУГС!