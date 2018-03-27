Автора Gangnam Style пошлют в Северную Корею

Южнокорейского музыканта PSY, получившего известность в 2012 году благодаря хиту Gangnam Style, планируют отправить на гастроли в КНДР. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 26 марта.



Отмечается, что концерты желает организовать правительство Южной Кореи. PSY может выступить на мероприятиях, которые пройдут в Пхеньяне с 31 марта по 3 апреля.



В мае 2017-го PSY выпустил два новых музыкальных видео на композиции I LUV IT и New Face.



Клип на песню Gangnam Style вышел в июле 2012-го и собрал более трех миллиардов просмотров. В 2014-м ролик сломал счетчик просмотров YouTube.

