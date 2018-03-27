В Луцке задержали банду похитителей людей

В Луцке в ночь на 25 марта злоумышленники похитили 31-летнего мужчину. Его вывезли в село, ограбили и пытали, требуя денег, сообщается на официальном сайте полиции Волынской области.



"Около первого часа по улице Гордиюк в Луцке трое мужчин, применяя насилие, затянули 31-летнего местного жителя в автомобиль марки Volkswagen LT и перевезли в село Городище-2 Луцкого района в жилище одного из злоумышленников", - говорится в сообщении.



Отмечают, что потерпевшему натянули на голову полиэтиленовый мешок, чтобы тот не смог сориентироваться на местности. Избив его, злоумышленники забрали у мужчины 400 грн, которые тот имел при себе, мобильный телефон, бейсболку и требовали еще 2000 долларов США. Всего злоумышленники нанесли убытки потерпевшему на сумму почти 1500 грн.



"Двух из злоумышленников удалось задержать по горячим следам. К слову, им 32 и 33 года, они ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Один из них недавно вернулся из мест лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения содержание под стражей. На данное время угрозы жизни и здоровью потерпевшего нет. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения третьего соучастника преступления", - рассказал в.и.о. начальника Главного управления Нацполиции в области Сергей Козак.



Следователи открыли уголовное преступление по части 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.186 (грабеж) и ст. 189 (вымогание) Уголовного кодекса Украины. Продлжается досудебное расследование.

