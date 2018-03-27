В деле Скрипаля звучали только громкие обвинения без доказательств

Покушение на убийство — отвратительный поступок. А уж если для этого используется нервно-паралитический газ или другое химическое отравляющее вещество, то жестокость просто зашкаливает. Заполучить такое оружие непросто. Судя поверхностно, трудно не прийти к выводу, что подобное мог сделать тот, у кого есть доступ к такому веществу. Не без участия государства, как пишет в комментарии эксперт в области безопасности Андор Шандор.

В деле агента Сергея Скрипаля в Британии так и напрашивается «русский» след. Возможно, даже обоснованно. Но давайте зададимся вопросом: кому это выгодно? Неужели Путину действительно было необходимо отдать приказ об убийстве перебежчика военной разведки ГРУ? Чего бы тем самым Путин достиг? Российского шпиона разоблачили и арестовали еще в 2003 году. В 2006 году он был осужден на 13 лет.



Довольно мягкое наказание подтвердило, как оценили последствия его предательства в России. По прошествии четырех лет Скрипаля обменяли на двух задержанных агентов, работавших на Россию. И вот, по прошествии восьми лет, Кремль решил его убить? Вместе с дочерью? Ее можно было убрать когда угодно, ведь она все время жила на две страны — Великобританию и Россию.



Российский президент не глупец, чтобы не понимать: отдав приказ убить выданного агента, он осложнит в дальнейшем возможные обмены разоблаченных шпионов, а ведь так или иначе такие ситуации будут. Посчитать удачным (для внутренней российской политики и международного положения Москвы) выбор времени для «мести» вскоре после зимней Олимпиады, перед выборами и чемпионатом мира по футболу может лишь тот, кому известен ответ на выше заданный вопрос.



Это сделали русские! Почему? Потому что они русские! Мало того, министр иностранных дел Великобритании провел крайне некорректную параллель между летним чемпионатом мира по футболу и гитлеровской Олимпиадой в Мюнхене в 1936 году.



Конечно, до сих пор не расследовано до конца дело Александра Литвиненко, отравленного полонием. В отличие от Скрипаля он был полным нулем в разведке, склонным к выдумкам. Однако смерти Литвиненко не заслужил. Покушение на убийство Скрипаля мог совершить кто-то из ГРУ по собственной инициативе, чтобы отомстить за разоблаченных агентов этой службы. В отличие от ФСБ (контрразведка) или СВР (гражданская разведка) в ГРУ перебежчиков карают зачастую безжалостно.



Негодование британцев по поводу того, что на их территории кто-то убивает людей таким образом, понятно. К сожалению, до сих пор в связи с этим окруженным загадками деле общественность не услышала ни единого доказательства. Громкие обвинения и обострение дипломатического конфликта вряд ли помогут расследованию покушения. А в нем, кстати, россияне тоже должны участвовать. Однако они сваливают ответственность за производство и принадлежность газа, в том числе, на Чехию. Подобные обвинения необходимо категорически опровергнуть. Правда, в попытках Лондона бездоказательно превратить дело о покушении в спор между ЕС и Россией тоже нет ничего хорошего.



Если в итоге выяснится, что виноваты государственные органы России, реакция должна быть очень резкой. Мне не нравится российская внешняя политика, но я понимаю, что и Кремль не устраивает западная политика. Странно, что до сих пор мы не убедили россиян в том, что наши намерения не представляют для них опасности. Россия никогда не будет нашим другом и верным союзником. Она будет с нами сотрудничать только тогда, когда ей это выгодно. В остальных же случаях россияне будут делать все, чтобы расстроить наши планы.



Каждый день мы видим массу тому примеров. И тем не менее существует ряд потенциальных угроз безопасности демократического мира, и без России нам будет трудно с ними справиться. Неужели мы действительно заинтересованы в том, чтобы настроить Москву против себя?



Источник: iDNES.cz



