Климкин предложил обсудить переход на латиницу

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей. Об этом он сообщил у себя в Facebook. Как отмечается, в понедельник, 26 марта, у него состоялась беседа с представителями стран Центральной Европы о роли Украины в региональном сообществе. В ходе мероприятия польский историк и журналист Земовит Щерек спросил, "почему бы в Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу".



"Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", — заявил он.



В свою очередь, Климкин предложил украинцам ответить, что они думают по этому поводу.

