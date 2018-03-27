Климкин выразил соболезнования родным погибших в Кемерово

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.



«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово», - написал он в Twitter.



Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.



По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.

