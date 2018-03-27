Мейвезер подтвердил свою подготовку к дебюту в смешанных боевых единоборствах

Бывший чемпион в пяти весовых категориях по боксу американец Флойд Мейвезер подтвердил свою подготовку к дебюту в смешанных боевых единоборствах.



"Я уже начал в Майами подготовку к дебюту в MMA, работая над выносливостью, и думаю, что до конца года смогу дебютировать в клетке.



Я уже являюсь главной звездой MMA, и только следом за мной идет Конор Макгрегор, но я не уверен, что мы с ним сразимся, поскольку я планирую выступать в полулегкой весовой категории", – заявил Мейвезер-младший Fighthype.

