УЕФА ввел четвертую замену в еврокубках со следующего сезона

УЕФА подтвердил введение четвертой замены в дополнительное время матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА с сезона 2018/19.



Кроме того, согласно новым правилам, в финалах еврокубков заявка команды на матч сможет быть расширена до 23 игроков (в других матчах — 18).



Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи.



Ранее четвертая замена была утверждена в матчах плей-офф чемпионата мира по футболу — 2018.



