УЕФА ввел четвертую замену в еврокубках со следующего сезона
УЕФА подтвердил введение четвертой замены в дополнительное время матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА с сезона 2018/19.
Кроме того, согласно новым правилам, в финалах еврокубков заявка команды на матч сможет быть расширена до 23 игроков (в других матчах — 18).
Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи.
Ранее четвертая замена была утверждена в матчах плей-офф чемпионата мира по футболу — 2018.
Источник: Спорт.ua
27.03 18:41