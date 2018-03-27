Дело Скрипаля: НАТО анонсирует меры в отношении России

Сегодня, 27 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением об ответным мерах в отношении РФ из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.



Генеральный секретарь проведет пресс-конференцию во вторник, 27 марта, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву).



"Генеральный секретарь НАТО объявит меры на использование нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении.

