HBO опубликовал трейлер новой 10-серийной драмы "Наследники"

Телеканал HBO опубликовал трейлер нового сериала, многосерийной драмы Succession. В переводе это "Преемственность", но в России сериал уже известен как "Наследники".



Сценаристом этого проекта стал британский "оскаровский" номинант, один из создателей "Черного зеркала", "Вавилона" и "Вице-президента" Джесси Армстронг.



Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке, где стареющий основатель международного медийного конгломерата Waystar Royco Логан Рой (его сыграл Брайан Кокс) должен передать управление медиаимперией кому-то из четырех своих детей. Управление компанией должен бы принять старший сын Кендалл, но все наследники считают, что имеют право побороться за этот пост. Всей семье придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.



В сериале сыграли Джереми Стронг ("Большая игра", "Мастера секса"), Киран Калкин ("Скотт Пилигрим против всех", "Фарго", "Великан"), Сара Снук ("Черное зеркало", "Патруль времени", "Месть от кутюр"), Алан Рак ("Изгоняющий дьявола"), Келли Уильямс ("Готэм"), Дагмар Доминчик ("Форс-мажоры"), Пегги Скотт ("Карточный домик").



Режиссеры - Марк Майлод ("Игра престолов"), Адам Аркин ("Фарго"), Адам МакКей ("Человек-муравей").



Премьера первого эпизода 10-серийного сериала запланировала на июнь 2018 года.





