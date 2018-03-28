Нация пациентов

В ночь с первого на второе апреля начнется реализация медицинской реформы Ульяны Супрун. Как только будильник на столе Ульяны пробьет в торец двенадцать раз, «савецкая медицина» превратится в пыль. Наступит время европейского просветления по самым высоким (и дорогим) американским стандартам. Премьер Гройсман начал реализацию плана «санитарки из Мичигана», о чем было почти торжественно объявлено на заседании Кабмина.



Вклад женщины, к которой навсегда приклеилась кличка «еб…нутая», в разрушение медицинской системы Украины трудно переоценить. Я лично узнаю много нового для себя из ее «Фейсбука». Оказывается, перекись водорода, которой с детства промывают ранки – вообще отрава. Там у нее есть картинка со всякими рожицами на данную тему. Смысла я не понял, но главный вывод – лучше промывать мозги холодной чистейшей водой из-под крана. Если она, конечно, есть.



Больных туберкулезом давно уже выгнали из диспансеров на «амбулаторное лечение», поскольку это все элементы «карательной медицины СССР». Медицинские карточки, профосмотры, флюорографии, талончики к врачу – все в ж…пу. Да здравствует новый, здоровый мир! Теперь каждый потенциальный европеец и будущий член НАТО может сам выбрать себе доктора и подписать с ним договор. Данный документ Ульяна еще называет декларацией. Другими словами, никто ничего не обещает будущему абсолютно счастливому пациенту. Лечение – штука тонкая. Надо еще изжить множество советских привычек и подходов. Вы, к примеру, знали, что вегетососудистая дистония – полное фуфло, выдуманное кремлевскими врачами с целью одурачивания народа? Нет? А Супрун знает. Почитайте ее «Фейсбук». Там все написано. Нет никакой дистонии. И никаких эпидемий в стране нет. Есть лишь абсолютно счастливые и здоровые дебилы, которые сидят за овальным столом под председательством Гройсмана, чешут яйца и внедряют реформы санитарки.



Ведь главное в медицинской реформе что? Не лечение как таковое. С этим даже пещерная советская медицина при Брежневе справлялась. Главное – внимание к пациенту. Чтобы он чувствовал себя комфортно в последние свои дни. К примеру, как сказала Ульяна, гражданам не следует сразу все бросать и бежать подписывать декларации

Я не знаю, что это за хрень, но ее главное достоинство – дешевизна и органические материалы. Возможно, даже сушеное дерьмо. Как видите, реформа пошла, причем опережающими темпами! Аюрведа на подходе, ну а проект закона о трансплантации органов уже практически разработан

Куда звонить? Доктору. Он даст тебе декларацию. Поинтересуется доходами. Если все срастется, то средства из госбюджета на твое лечение будут поступать именно к нему. Знаменитый принцип реформы «деньги ходят за пациентом». Но их (денег) мало. Почти нет. На ватку хватит. Или зеленку. Хотя стоп! Зеленка – выдумка советской пропаганды. Никогда, слышите, никогда не мажьте ею голову! Ульяна разок так сделала и была крайне недовольна полученным эффектом. Короче, пока вы будете подыхать, добрый доктор упорно станет вас ободрять и периодически проверять счет: поступило бабло на карточку или нет? Очень удобная и эффективная схема.Очень обрадуются пенсионеры и просто пожилые люди, особенно жители сельской местности, которым будет предложено воспользоваться Интернетом для записи на прием в районную поликлинику. Или скинуть эсемеску доктору для подписания декларации. Свобода выбора, х...ле. Бабульки раньше парились в очередях, чтобы попасть к «дохтору». Теперь их любезно запишут на прием, продублируют дату посещения в «Вайбер» или «Телеграмм». На выбор.Ведь главное в медицинской реформе что? Не лечение как таковое. С этим даже пещерная советская медицина при Брежневе справлялась. Главное – внимание к пациенту. Чтобы он чувствовал себя комфортно в последние свои дни. К примеру, как сказала Ульяна, гражданам не следует сразу все бросать и бежать подписывать декларации. А именно так многие и хотели сделать, поскольку еще с советских времен понимают: без этой гребаной бумажки тебе даже первичный осмотр не проведут. Нет, торопиться не надо, так как нет «конечного срока подписания». Возможно, этот срок совпадет со сроком, отведенным тебе в этой жизни. В общем, без суеты выбираем себе доктора. Вы много знаете докторов? Что это вообще меняет? Не важно. Главное – покупайте лекарства, поскольку международные фармацевтические компании нуждаются в стабильной триллионной прибыли. Фактически «первичные доктора», с которыми вы подмахнете декларацию, являются рекламными агентами фармацевтических компаний. С таким же успехом вы можете прийти в аптеку и узнать, какое средство помогает «от головы». А многие именно так и делают.В ночь с первого на второе апреля, по словам «е…нутой», «наступит эра новой культуры взаимодействия врачей и пациентов». «Врачи могут построить доверительные отношения со своими пациентами, чтобы каждый человек чувствовал себя в центре внимания». Ведь при советской медицине как было?Приходил доктор, хмуро осматривал, вообще ничего не говорил и начинал лечить. Все, теперь главное – культура обслуживания. Вам могут предложить принять участие в программе испытания очень эффективного американского или европейского препарата. Только начали выпускать, опыты на хомячках дали потрясающие результаты. Зверьки сразу начали усиленно питаться, шерстка стала гладкой и шелковистой. Только для вас, дорогой пациент, абсолютно бесплатно! Науке интересно, что в итоге получится.Доверительные отношения – это суть медицинской реформы в Украине. Количество больниц сокращается в разы, врачи бегут из страны на заработки даже в Африку, зато появятся прекрасные офисы с менеджерами по здоровью, которые подпишут с вами декларацию. Вы почувствуете себя членом коллективного поголовья страждущих, от количества которых зависит поступление средств в головной «лечащий» офис. Никакой бюрократии, все в электронном виде. Фантастика? Нет, реальность! Врачи в экстренных случаях будут катапультироваться к пациентам с помощью гиперлупов. «Оптимальный объем практики для семейного врача составит 1800 пациентов, терапевта – 2000, педиатра – 900». Деньги, как бы выделяемые на лечение, будут концентрироваться в бюджете, поскольку в стране идет война. Никто же не обещал исцеления. Все дело в доверительных отношениях между врачом и пациентом. Ну и, конечно же, большие перспективы получит аюрведическая медицина.Посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти одним их первых понял всю привлекательность медицинской системы, внедряемой Ульяной Супрун. Один в один как в Индии: миллионы людей в нищете, антисанитария, вспышки разнообразных болезней, резкое разделение населения по имущественному цензу. В таких условиях прекрасно идет аюрведическая медицина. По словам Кумара, Супрун очень заинтересовалась предложением индусов, и в ближайшее время с аюрведой в Украине будет все ОК. Очень скоро начнут поступать соответствующие аюрведические препараты, а вузы нации начнут готовить врачей по аюрведе. Я не знаю, что это за хрень, но ее главное достоинство – дешевизна и органические материалы. Возможно, даже сушеное дерьмо. Как видите, реформа пошла, причем опережающими темпами! Аюрведа на подходе, ну а проект закона о трансплантации органов уже практически разработан. Осталось нанести последние штрихи. В частности, определить места для МАФов, где без очереди в присутствии клиента могут вырезать почку и урегулировать процедуру принудительного изъятия органов из пока еще живого донора.