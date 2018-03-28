США назвали условие успешности судебной реформы в Украине

Для успешного воплощения судебной реформы в Украине Высшая квалификационная комиссия судей должна сотрудничать с Общественным советом добропорядочности.



Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.



При этом США считают решающей роль Общественного совета добропорядочности в процессе отбора судей.



"Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД является обязательным условием успешной судебной реформы", - говорится в заявлении.

