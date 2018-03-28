Украину начинают покидать российские дипломаты

Из представительства РФ в Одессе россияне уехали в пять утра. Кроме Одессы, российские дипломаты должны уехать со Львова, Киева и Харькова.



Об этом сообщили охранники ведомства. По информации источников, из Одессы уехали двое дипломатов, они поехали на машинах и пересекать границу собираются в Сумской области.



Всего 13 представителей российской дипломатии отправятся из Украины в Москву. Возле посольства РФ в Киеве дежурят журналисты, но пока точно неизвестно, когда оставят дипведомство российские дипломаты.



Известно лишь, что именно отсюда дипломаты поедут домой. Однако неизвестно из какого выхода они будут выходить, потому что в дипучреждении их три. Также неизвестно каким образом они будут возвращаться на Родину. Журналисты предполагают, что на самолете сообщением Киев-Минск.



Охранники дипмиссии подтвердили, что здание посольства пока никто не покидал.

