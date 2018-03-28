«Украинский выбор» уличил политического мошенника Рубана еще в 2014-2015 годах, — Нимченко

C правовой точки зрения обвинения Юрия Луценко о якобы подготовке госпереворота «Украинским выбором» являются абсурдом, более того, движение еще в 2014-2015 годах информировал общество о том, что Рубан политический мошенник. Об этом в телефонном комментарии NewsOne заявил народный депутат Василий Нимченко, представитель Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» в «Оппозиционном блоке».



Нимченко предположил, что, по всей видимости, материалы, которые были предоставлены генпрокурору его подчиненными, «разработаны на почве фантазии».



«Априори не может быть никакой привязки Общественного движения «Украинский выбор», а тем более его лидера Виктора Медведчука, к деятельности группировки Савченко-Рубан. По всей видимости, генерального прокурора просто недоинформировали о том, что «Украинский выбор» первым обнародовал тот факт, что Рубан — политический мошенник, сформировавшийся еще на днепропетровских событиях 2014-2015 годов. А мы об этом говорили, начиная с его лже-генеральства, с того, что он якобы был вице-президентом академии СБУ. Его настоящая фамилия — Гарбузюк. Поэтому привязывать «Украинский выбор» к нему ошибочно», — утверждает народный депутат.



Что касается заявления президента Порошенко о деятельности Медведчука как самого эффективного переговорщика, то ее, уверен Нимченко, не нужно комментировать.



«Она у всех на виду, на виду у всего мира. Люди это прекрасно понимают. Он работает совместно с СБУ и президентом. Виктор Владимирович выполняет гуманитарную миссию, реализуя свою гражданскую позицию, чтобы вернуть детей, сыновей и мужей в семьи. Вот почему идет такая критика. Обратите внимание, это было и в 2014 в декабре, это было и в декабре 2017. Люди возвращались сотнями, причем он курировал и опекал вопросы возвращения, перевозки, развозки, лечения, обнаружения людей, переход за линию разграничения. Конечно «партия войны» проявляет недовольство! Потому что такая деятельность — огромная лепта в установление мира и прекращение войны. У людей уже оголены нервы, но «партия войны» продолжает инсинуации и делает всё на законодательном уровне, чтобы кровь проливалась и дальше», — сказал народный избранник.

