ОБСЕ возвращает беспилотники на Донбасс

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине возобновляет мониторинг ситуации на Донбассе с помощью беспилотных летательных аппаратов аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на официальном сайте миссии.



Как отмечается, СММ ОБСЕ использует беспилотники и другие технические средства для преодоления препятствий, наложенных сторонами на мониторинг ситуации с безопасностью на востоке Украины.



"Использование таких технологий, как дальние БПЛА, позволяет СММ более внимательно следить за ситуацией, особенно в районах, которые труднодоступны наземными патрулями или где наши наблюдатели ограничены, находятся под угрозой", - сказал первый заместитель начальника ОБСЕ в Украине Александр Хуг.



Он также ожидает, что стороны не будут вмешиваться в работу беспилотников наблюдателей и не будут их сбивать или перехватывать.



ОБСЕ будет использовать на Донбассе БПЛА Camcopter S-100. Они обладают дальностью свыше 160 километров и могут работать ночью, когда мобильное наземное патрулирование ограничено из соображений безопасности.

