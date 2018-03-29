В Раде предложили официально вывешивать флаг ОУН-УПА на зданиях госорганов

Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает официально вывешивать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) на зданиях государственных органов власти — соответствующий законопроект зарегистрирован в среду на официальном сайте украинского парламента.



"Он был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применения. Это уже сделал ряд местных, в частности областных советов по всей Украине. Настал черед высшего законодательного органа государства", — пояснил один из авторов документа, депутат от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко.



Проект закона предусматривает размещение красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на зданиях государственных органов Украины в дни государственных праздников.



Документ предусматривает, что флаг ОУН-УПА будет вывешиваться на зданиях государственных органов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления в следующие дни: 22 января (День независимости и соборности Украины), 20 февраля (День героев небесной сотни), 14 марта (День украинского добровольца), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День независимости Украины), 14 октября (День создания Украинской повстанческой армии), 6 декабря (День вооруженных сил Украины).



Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается красно-черный флаг.



Ранее Киевский, Львовский, Ивано-Франковский и Житомирский горсоветы разрешили использовать в дни памятных дат вместе с государственным флагом Украины красно-черный флаг ОУН-УПА. По данным пресс-службы, депутаты приняли проект решения "Об использовании флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Хмельницкой области".



Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".



"Украинская повстанческая армия" (УПА) была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН). УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.



Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

