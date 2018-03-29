Капитализация Tesla упала почти на $15 миллиардов

Капитализация компании Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки денежной наличности у компании, а также из-за скандала с аварией ее электрокара. Как сообщает Прайм, акции производителя электромобилей упали в цене примерно на 25% с начала месяца.



В обращении находится 168,919 млрд акций компании. Исходя из этого количества и рыночной стоимости бумаг, ее капитализация за месяц упала до 43,296 млрд долларов с 57,949 млрд.



Как добавляет агентство Market Watch, такое месячное снижение стало самым резким за всю историю торгов компании. В годовом выражении снижение стоимости Tesla составило 7,5%.



Основатель и генеральный директор компании Илон Маск, который владеет примерно 19,9% ее акций, в результате удешевления ее стоимости лишился примерно 3 млрд долларов.



Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг корпоративной задолженности Tesla до "B3" с "B2". Аналитики агентства отметили, что компании придется произвести крупную, краткосрочную докапитализацию, если она хочет погасить задолженность и избежать дефицита ликвидности.



Было указано на большой отрицательный денежный поток (FCF) Tesla и скорый срок погашения бондов компании.

