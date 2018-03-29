В Одесской области младенец умер от "свиного" гриппа

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за период с 19 по 25 марта в Украине не превышен, однако зафиксирован случай смерти годовалого ребенка в Одесской области от гриппа A (H1N1) (известен также как "свиной" грипп).



"На отчетной неделе в Одесской области зарегистрирован летальный случай от гриппа A (H1N1) pdm09 (ребенок, 1 год)", - говорится в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине за 12 неделю 2018 года" (19-25 марта, дата выпуска 27 марта).



В целом по Украине эпидемический порог не превышен, однако в отдельных областях (Житомирская, Черновицкая и Закарпатская) наблюдается превышение недельного эпидемического порога на 4,7%, 8% и 1,1% соответственно.



За отчетную неделю госпитализированы 3,3% от общего количества заболевших. Больше всего госпитализировано детей в возрасте до 4 лет, меньше всего лиц старше 65 лет.

