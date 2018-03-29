Украина готовит принудительное взыскание долгов «Газпрома» по всему миру

Министерство юстиции готовится к принудительному взысканию денежных средств с российской компании «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции. Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко журналистам перед началом коллегии Минюста, сообщает Укринформ.



«На сегодняшний день происходит начисление пени. Она составляет практически полмиллиона долларов ежедневно. Во-вторых, сейчас идет процесс подготовки к принудительной реализации данного решения на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет нам взыскать эти средства практически по всему миру. В-третьих, Министерство юстиции продолжает взыскание задолженности с «Газпрома» по другому решению национального украинского суда. И уже свыше 100 млн грн было взыскано в государственный бюджет», - подчеркнул Петренко.



Министр убежден, что «у Газпрома нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться, и она будет взыскана в ближайшее время».

