Renault и Nissan создадут нового производителя

Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя, который будет торговаться с единой акцией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



В результате нынешний стратегический альянс компаний будет преобразован в одну корпорацию. В настоящее время Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежат 15%-ная доля во французском автопроизводителе.



Председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. По данным источников, он ведет переговоры о слиянии и намерен возглавить объединенного автопроизводителя. При этом новая компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.



В то же время эксперты говорят о том, что при одобрении данной сделки могут возникнуть сложности. Правительство Франции, которое владеет 15% акций Renault, вряд ли с большой охотой откажется от своей доли. Как французское, так и японское правительство должны дать разрешение на слияние автопроизводителей - и каждое из них может иметь свое мнение относительно "места жительства" новой компании.



Как отметили источники, окончательного соглашения о сделке пока не принято, и переговоры, которые длятся уже несколько месяцев, могут не привести к соглашению.

