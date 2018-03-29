Грузия выдворяет из страны одного российского дипломата

В Грузии сообщили о высылке сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.



Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.



В сообщении говорится, что министерство иностранных дел Грузии осуждает использование химического оружия на территории Великобритании, что привело к физическим страданиям 3 человек и до серьезной угрозы жизни и здоровью других.



"Это является серьезным вызовом для общественной безопасности. Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Соединенного Королевства и международного сообщества по этому вопросу и объявляет сотрудника Секции интересов РФ в посольстве Швейцарии в Тбилиси как персону нон грата и просит ее покинуть Грузию в течение 7 дней”, - сообщает пресс-служба.

