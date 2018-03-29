Глава Apple разрешил смотреть порно

Глава Apple разрешил смотреть порно

Глава корпорации Apple Тим Кук сообщил, что не возражает против просмотра видео для взрослых на моделях линейки iPhone. Об этом он сказал в интервью американскому каналу MSNBC.

Таким образом руководитель компании оспорил прежнюю официальную точку зрения Apple на порнографический контент. Ранее сотрудники IT-гиганта высказывались о нем как о недопустимом.

В разговоре с журналистами Кук рассказал об установлении сотрудничества с компаниями, предлагающими приложения для магазина AppStore. Со слов главы корпорации, Apple действительно отказывается продавать продукты, содержащие порнографический контент.

«Это не означает, что вы не можете использовать iPhone, чтобы перейти в браузер и посетить некоторые порносайты, если хотите…» — заметил Кук. «Никто этого не делает», — пошутил интервьюер. Однако глава Apple заметил, что не смеется над этим, и подтвердил, что корпорация отвергает контент для взрослых только применимо к AppStore, который могут посещать дети.

Эта позиция кардинально отличается от точки зрения бывшего руководителя компании Стива Джобса, который в жестких выражениях объявлял гаджеты от Apple «свободными от порно».