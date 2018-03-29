Житель Днепра отправил себя в посылке, чтобы ограбить почтовую машину

Житель Днепра отправил себя в посылке в Харьков, чтобы во время доставки ограбить почтовую машину. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает сайт Ain со ссылкой на решение Коминтерновского районного суда Харькова.



По данным следствия, мужчина изготовил деревянный ящик, после чего попросил приятеля упаковать его и отправить "посылку" в Харьков под надуманным предлогом. В одном из днепровских отделений почтовой компании ящик поместили в грузовик, который ехал в Харьков.



В дороге мужчина вылез из ящика и начал вскрывать другие посылки. Ценные вещи прятал в свой ящик. По материалам дела, к нему в руки в том числе попали дорогие гаджеты: ноутбук Toshiba Satellite Pro, часы Apple Watch Sport, смартфон Xiomi Redmi. Впрочем, воспользоваться украденным не удалось: в конечном пункте его разоблачили сотрудники Новой почты.



Учитывая отсутствие предыдущих судимостей, а также раскаяние обвиняемого, суд приговорил его к трем годам лишения свободы (по ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 УК Украины).

