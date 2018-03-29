Кириленко прокомментировал идею перехода на латиницу

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что актуальным является вопрос принятия закона о государственном языке, а не дискуссии о переходе на латиницу.



"Я думаю, что надо не на латиницу переходить, а новый закон о государственном языке как можно быстрее принимать", - написал В.Кириленко в своем микроблоге в соцсети Twitter.



Он подчеркнул, что это дело и более насущное, и более предметное.



Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком, и предложил подискутировать на предмет возможного введения в Украине латиницы параллельно с кириллицей.

