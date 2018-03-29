Порошенко ввел в состав СНБО Смолия

Президент Украины Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) новоназначенного главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия взамен экс-главы Нацбанка Валегии Гонтаревой. "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолмя Якова Васильевича - главу Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета В.Гонтареву", - говорится в тексте соответствующего указа №90/2018 от 28 марта, опубликованного на официальном сайте главы государства в четверг.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой НБУ Я.Смолия, освободив с этой должности В.Гонтареву, которая возглавила НБУ в июне 2014 года и еще в апреле 2017 года сообщила о намерении уйти в отставку.



Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

