ГСЧС завтра начинает проверки безопасности ТЦ, кинотеатров, школ, детсадов и других мест пребывания людей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) с 30 марта начинает масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.



"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на исполнение решения правительства с завтрашнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров в четверг по результатам совещания премьер-министр Украины Владимира Гройсмана с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным.

