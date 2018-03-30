В Киеве взорвался автомобиль, пострадал мужчина
Автомобиль Range Rover загорелся и взорвался в украинской столице, пострадал владелец машины, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Происшествие произошло около 05.00 в Святошинском районе Киева.
"Правоохранители установили: когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.
Полицейские изъяли на месте происшествия остатки частей от запала. На месте работают следователи и оперативники, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: Вести
12:32
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