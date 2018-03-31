Холодницкий будет настаивать на обнародовании записей из его кабинета

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что сможет доказать свою невиновность о якобы помощи мэру Одессы Геннадию Труханову, подозреваемому в хищении средств общины.



Об этом он сообщил журналистам в пятницу, передает Украинская правда.



«Я буду настаивать во время рассмотрения этой дисциплинарной жалобы на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения», - сказал Холодницкий.



Он отметил, что трижды «переподписывал подозрения» в деле Труханова из-за допущенных в них недостатков.



«Напомню, под подозрением Труханову стоит моя личная подпись», - добавил глава САП.



Он настаивает, чтобы во время расследования этого случая исследовали не только «весь разговор целиком» о Труханове, который записал «жучок», но и действия, которые были совершены после разговора.



«Если ты со злости говоришь, что кого-то прибил бы, то это не значит, что есть покушение на убийство!» - привел пример Холодницкий, намекая, что не всегда сказанное свидетельствует о преступных намерениях.



Он заверил, что обязательно докажет свою невиновность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, но только в том случае, если будут демонстрировать не куски разговоров и выхваченные из контекста слова, а все разговоры целиком и действия САП после этого.

