В США рассказали, кто временно возглавит Госдеп после Тиллерсона
Вместо Рекса Тиллерсона Госдеп США временно возглавит его первый заместитель Джон Салливан. Об этом в твиттере написала официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.
«Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан — опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение своих коллег и в Белом доме. После того как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения», — говорится в посте.
Салливан будет возглавлять ведомство, пока американский конгресс не утвердит на эту должность бывшего главу ЦРУ Майка Помпео.
Источник: Обозреватель
12:43