Парубий подписал постановление о непризнании выборов РФ в Крыму

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в понедельник, 2 апреля, в ходе согласительного совета подписал постановление о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. Об этом сообщает УНН.



"Я подписал постановление 8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. В этом постановлении есть обращение и к нашим партнерам, чтобы они заняли такую же твердую позицию по отношению непризнания выборов президента РФ", - прокомментировал глава ВР свое решение.



Кроме того, Парубий подписал постановление №5463 о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

