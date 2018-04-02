Без воды. Уже. Но воруем по-прежнему...

Я не верю – да что там я! – многие не верят, что мэр Киева Виталик Кличко мог это сказать. Сам. И даже с посторонней помощью. Во-первых, слишком сложная для понимания фраза чисто лексически: не просто много незнакомых слов, а расположены они так, что не только лишь все могут так их расположить. А поскольку делал это не Виталик, то не ему это и понимать. Во-вторых, смысл там такой запутанный, что вообще отпад: климатология самым неожиданным способом переплетается с временами года и температурой за окном, а все вместе это связано с горячим отоплением.



Тем более – с наличием горячей воды в квартирах несчастных киевлян, среди которых – представьте эту наглость на пятом году революции достоинства! – еще есть такие, которые надеются, что в столице победившей безвизовой нации могут быть нормальные коммунальные услуги. Ну, хотя бы на уровне мэра Александра Попова от «кровавой панды», которую эта самая «революция гидности» отправила в исторический утиль.



Впрочем, Попов сам виноват. Ему удалось за три года мэрства восстановить нормальную работу города, которую почти разрушил его «оранжевый» и на всю голову «космический» предшественник Леня Черновецкий со своей жадной и бессмысленной «маладой камандой». Зачем Попов это делал? А он был нормальным мэром, который каким-то непостижимым образом думал, что его призвание на должности – делать жизнь людей лучше. Как он ошибался! Надо было просто обворовывать город и горожан больше и циничнее, добивать дороги и инфраструктуру, переводить все на самооплату жителей и сдирать деньги за непредоставленные услуги... Короче, вести себя так, как сейчас делается в Киеве. Или как делалось при любом «цветном» постреволюционном мэре типа упомянутого «Лени-Космоса». Не исключено, Попов до сих пор сохранился бы при должности. Или в качестве зама Виталика, который настолько альтернативно одарен в ринге ударами, сопоставимыми с ударами шпалой по голове, что даже воровать-то толком не умеет. Не в ткурсе как – его «каманда» только и знает, как отрывать мэра от разговоров с кусками асфальта и наставлять на путь истинный...



Но вернемся к нашим баранам (-ну). К тому, что изрек Кличко. А он чревовещательно, усилиями пресс-службы выдал: «Мы видим, какая затяжная зима в этом году – весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. ...Мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже +8°С». Ну кто поверит, что это сказал он, понимая, что говорит? Да само словосочетание «зима в марте», когда март – это весна (и это Виталику в детстве еще тренер по боксу говорил), а зима и весна – это разные штуки, может спутать все в буйной, но не очень наполненной чем-то голове мэра с ярко выраженными и мощными надбровными дугами и развитой челюстно-лицевой структурой, отрихтованной чужими кулаками без ущерба для содержимого черепной коробки. Вот скажите, обычно интересуется Виталик, что такое это «+8С»? Что к чему плюсуется? Что означает «С»?» «Средняя», что ли? А что такое вообще «средняя температура»? Это что – сколько градусов посредине ринга? И вообще: почему нужно ждать трое суток, чтобы отрубить тепло и горячую воду?



Надо было просто обворовывать город и горожан больше и циничнее, добивать дороги и инфраструктуру, переводить все на самооплату жителей и сдирать деньги за непредоставленные услуги... Короче, вести себя так, как сейчас делается в Киеве. Или как делалось при любом «цветном» постреволюционном мэре типа упомянутого «Лени-Космоса». Не исключено, Попов до сих пор сохранился бы при должности. Или в качестве зама Виталика

Не все же в Украине служат «Доктору Смерть». Многие – своей мошне. Вот они, отрубая тепло, элементарно заставляют жителей переходить на всякие там бытовые приборы, работающие на электричестве. Люди, спасая себя, семьи, детей от холодов, переходят на бойлеры. И что в такой ситуации ворам остается сделать? Правильно: повысить тарифы на электричество и подмять под себя распределительные энергокомпании

Короче, сказанул мэр, не приходя в сознание и не понимая сказанного. Но Киеву и киевлянам по-любому, увы, капец – нужно уповать, что естественное потепление таки начнется. Иначе – перемерзнут...Но «кличкоиды» все прекрасно поняли своего вождя. Они нагнули «Укрогидрометцентр», и тот выдал, что в ближайшие три дня, уже до 5 апреля 2018-го, как раз и будет три дня подряд искомые +8. Днем правда, но будет. 3 апреля в Киеве облачно с прояснениями, ночью 0-2°С тепла, днем 14-16°С, 4 апреля ночью 5-7°С тепла, днем +15-17°С, 5 апреля ночью облачно, 5-7°С тепла, днем дождь с грозой, +15-17°С. А значит, можно все отрубать, и тепло, и горячую воду, решили в мэрии. Но вот за ее пределами не стали дожидаться и уповать на милость от природы. Например, в районе площадей Космонавтов и Севастопольской, улиц Антонова и Чоколовского бульвара (Соломенский район) отрубили горячую воду и отопление уже в профессиональный праздник Виталика и его мэрии (ведь 1 апреля, как известно, еще и День дурака). Я уныло поинтересовался в районной диспетчерской: мол, что случилось? «Авария в сетях. Ведутся работы», – отвечал сначала автоответчик. А потом перестал – устал, наверное, от глупых вопросов. Устал еще в прошлом году, на протяжении которого в этом микрорайоне ничего и не было. Ни горячей воды, ни отопления. Потом где-то в январе нового года слабенькое тепло все же появилось, а теперь вот Кличко что-то сказал про «+8С», и все вырубили сразу же. Теперь уже, скорее всего, до января 2019-го...Но на самом деле все происходящее – не бином Ньютона (не говорите эту фразу Виталику – крышку сорвет).понятно же, что уже фактически стартовала президентская кампания в Украине, и результаты ее непредсказуемы. И дело не в том, что Виталик Кличко опять засобирался в президенты. Ему что туда, что, извините, на хер сходить – без разницы: и там, и там его ждут, но видеть не хотят. Дело в другом: в результате выборов может смениться вся «каманда». Сверху донизу, включая среднее звено. А значит, отодвинут от «корыта». И суть ж не в том, что придут другие – более честные, вменяемые и рукастые. Нет, придут новые, более жадные и нищие, которые начнут добирать «свое». И Киеву, скорее всего, окончательно наступит полный трындец. Но пока что рулят эти. Однако чувствуют угрозу, а значит, хотят ускоренно навороваться впрок. Чтобы, когда сковырнут и подвинут от корыта, было что на зубок положить. И себе, и потомкам. Вот так политика и стала катализатором разворовывания страны на всех уровнях...Но это только затравка.как можно воровать надежнее всего в том же Киеве? Очень просто – заставить киевлян платить за то, чего они не получали. Всегда так было. Но в разумных пределах. После революции гидности, похоже, решили, что негоже врать народу даже при воровстве. Поэтому сказали прямо и действовали честнее, чем вороватые предшественники: взвинтили коммунальные тарифы во много раз, но либо перестали предоставлять коммунальные услуги за них вообще, либо давали пожить в минимальном комфорте в ограниченных количествах. Мол, это вам «кровавая панда» врала, что не грабит никого, а сама грабила втихую. Мы же, пришедшие с майдана «лыцари свитла», будем грабить вас, биомасса вы наша и электоральный тупой силос, азартно, усиленно, ускоренно, повсеместно и... открыто. То есть честно. Ведь за что стоял майдан? За «чэсну владу». Вот и получайте ее. Как минимум на уровне Киева...Вот знаменитое повышение тарифов:И люди по ним платили. Ни за что. Влезая в долги, рискуя лишиться жилья за эти долги. А вот что по этому поводу говорит Госстат Украины: долг населения Украины за жилищно-коммунальные услуги в феврале 2018 года увеличился на 11,9% – до 36,8 млрд. грн. (около 1,38 млрд. долл. по курсу Нацбанка) по сравнению с январем 2017 года. Конкретнее: на конец февраля 2018-го задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд. грн. (около 618 млн. долл.), за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 14,4 млрд. грн. (около 542,4 млн. долл.).Много? Много. Есть возможность отобрать жилье у должников? Да запросто. Просто команды еще не было, но точечное пробное «изъятие» уже идет во многих регионах. Однако тупой «пипляк» все равно по привычке продолжает платить. За все. В том числе и за то, что ему предоставлено не было. Тот же Госстат показывает: «В феврале 2018 года населением страны оплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,3 миллиарда гривен (около 388 миллионов долларов), что составляет чуть более 75% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии 3 миллиарда гривен (около 113 миллионов долларов)». Вот эти деньги и разворовываются. Деньги куда-то деваются, а ничего вокруг не делается. Сборы на ремонт дорог собираются? Да. А дороги? А асфальт давно ушел вместе со снегом. Повышали тарифы для чего? Не только для того, чтобы сравняться с Европой по требованиям МВФ и прочих кредиторов, но еще и для того, чтобы жилищно-коммунальную инфраструктуру подлатать и обновить. И что? А ничего. Все в таком загоне, что «нечестной кровавой панде» и не снилось...Почему люди платят? А по привычке. И от страха потерять жилье за долги. И потому, что не будут же управляющие компании переделывать платежные квитанции, если у каких-то «несчастных» полгода-год не было ни тепла, ни воды, ни всего остального. Вот вспомните, что вам говорят в якобы исчезнувших или реформированных бывших ЖЭКах: «хотите, чтобы вам пересчитали, пишите заявления, ждите» и т. д. и т. п. Но мало кто пишет и мало кто ждет. И у кого нет денег на неподъемные платежи, те не платят, идут в должники. А у кого есть баблишко, те платят. Вот его и разворовывают. И заставляют платить еще больше.Как? А очень просто. Вот в чем сакральный смысл отключения тепла и горячего водоснабжения в холода? Если спросить и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, то она честно скажет: а чтобы больше людей заболело и передохло. Но не все же в Украине служат «Доктору Смерть». Многие – своей мошне. Вот они, отрубая тепло, элементарно заставляют жителей переходить на всякие там бытовые приборы, работающие на электричестве. Люди, спасая себя, семьи, детей от холодов, переходят на бойлеры. И что в такой ситуации ворам остается сделать? Правильно: повысить тарифы на электричество и подмять под себя распределительные энергокомпании. Ну, чтобы ничто на сторону не уходило. Это в Киеве и в прочих городах было сделано, делается и еще будет делаться. Вы гляньте на указанную выше таблицу: на что больше всего вырос тариф? Правильно, на электроэнергию. Теперь остается заставить за нее платить...К тому же и в Киеве, и в других городах жители – не все ведь галичане или смерековые шумерские патриоты, не моющиеся горячей водой и живущие по принципу «та скикы там тийеи зымы» (да сколько там той зимы, чтобы мыться больше раза в месяц). Многие потребляют и хотят потреблять горячую воду постоянно и каждый день. Вот они-то и должны ставить бойлеры, потреблять и платить. А заплаченное и разворуют... Скромно, просто и со вкусом все сделано, вы не находите?Так что, уважаемые, ничто не ново под луной. Но и те, кто при власти и грабят сограждан, не самые умные. В этом их кто-то обманул. Но им-то по барабану: они при власти, и они разворовывают все. А те, кто это знают, ничего сделать не могут. Хотя вру: могут на выборах отодвинуть от корыта. Вот нынешние в преддверии выборной кампании и стараются навороваться на годы вперед. Все, круг замкнулся: мы их пугаем, они воруют больше. И чем сильнее мы их пугает, тем активнее они воруют. И что тут делать, я лично не знаю. Но почему у меня отрубили горячую воду и тепло, которых теперь не будет вообще, я знаю. Только это – из тех знаний, от которых многие печали......Так что Кличко сказал глупость, но многие восприняли это как команду. И началось. Но, впрочем, кто этого не знал? Ведь еще три года назад тогда губернатор Одесщины Михо Саакашвили как-то сказал: «Сейчас Украина – самая бедная страна в Европе. Если падение экономики вдруг остановится и Украина будет развиваться каждый год на 4%, то мы дойдем до уровня 2013 года через 20 лет. Только спустя два десятилетия мы вернемся на экономические показатели Украины Януковича». Правду сказал. А потом, когда его самого от корыта отодвинули, даже борьбу с «барыжной властью» начал. Но его быстренько выкинули за пределы «нэньки». В том числе и за то, что не всю правду он сказал. Падение экономики не остановится «вдруг». Рост экономики в 4% никто не обеспечит ни с того, ни с сего. А значит, выйти на уровень «кровавой панды Януковича» не получится. Ни через 20 лет, ни через 30. Вообще не получится. А кому такая правда нужна? Следовательно, и на хрена этим лузерам горячая вода и тепло? Пусть платят и не мешают воровать. Все! СУГС!Кстати, по данным Госстата, долг по квартирной плате по состоянию на 1 марта 2018 года увеличился до 3,8 млрд. грн. (около 143,4 млн. долл.). Значит, если пойдут отбирать жилье за долги, многим мало не покажется. Так что платим коммуналку – пусть воруют. Может, хоть так на какое-то время глотки им забьем и отвлечем...