Синоптики уточнили прогноз на неделю

Как сообщили в украинском Гидрометцентре, дожди и некоторое похолодание продержатся в Украине в ближайшие сутки. Но со вторника температура будет повышаться, а дожди временно отступят. А затем вернутся, но уже с первыми весенними грозами. Так, во вторник, 3 апреля, по всей территории Украины прогнозируют сухую и солнечную погоду. Температура воздуха северо-востоке и в центре страны будет на уровне +6-11 градусов. На остальной территории днем воздух прогреется до +10-14 градусов.



В среду, 4 апреля, тепло с западных областей Украины переместится в центр и на восток страны. На западе Украины воздух местами прогреется до +18-20 градусов. На севере, в центре и на юге страны будет до +16-18 тепла. На востоке – до +14.



А уже в четверг, 5 апреля, синоптики обещают настоящее весеннее тепло по всей Украине. Температура воздуха во всех регионах страны будет +14-18 тепла. Но с запада снова надвинутся дожди. На этот раз – это будут первые весенние грозы.



В пятницу, 6 апреля, грозовые дожди переместятся на север и к некоторым регионам центра Украины. В западных областях будет тоже дождливо. Но весеннее тепло никуда не уйдет. По всей Украине воздух прогреется до +14-17 градусов. На востоке, части центральных областей и юге страны будет солнечно.

