Долговая пирамида Украины закачалась под напором иностранных спекулянтов?

Нерезиденты опять скупают наши ОВГЗ ради высоких процентов. Эйфория от приплыва валюты и укрепления доллара сменилась нехорошим предчувствием. За все надо платить. Крупные выплаты по облигациям наступают уже в апреле. Соответственно, валюта как пришла, так и уйдет. Ситуация начинает напоминать 1998 год, когда рухнула ющенковская пирамида. И кризисный 2008-й. Если учесть, что сегодня 2018-й и пройден очередной десятилетний цикл, стоит подумать, не ждут ли Украину шокирующие сюрпризы?



Говорят, история повторяется дважды, и второй раз уже в виде фарса. А если трижды? Тогда это свидетельствует о том, что неприятности нас ничему не учат. И хождение по граблям – национальный вид спорта.



Стойкое ощущение дежавю от происходящего на рынке ОВГЗ укрепилось, когда на сайте “Версий” я отыскала свою давнюю статью на эту тему. Текст, написанный в 2009 году, начинался словами, которые полностью подходят к текущему моменту. Нужно лишь только заменить в них несколько цифр – проценты, даты и размеры выплат.



“Адская машина нагнетания процентных ставок по ОВГЗ начинает давать сбои. Переход летом на краткосрочные ОВГЗ привел к тому, что уже сейчас Минфину приходится платить колоссальные суммы по долгам текущего 2009 года (!). Самая крупная выплата за последние недели – в 1 млрд. грн. приходится на 28 октября. С каждым днем в банковских кругах нарастают слухи о добровольно-принудительной реструктуризации. В связи с этим даже при 27%-ой доходности Минфин не может продать запланированное количество облигаций...”.



Накачивание государственного долга в 2009 году было следствием кризиса 2008-го, с которым правительство боролось путем наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы стимулировать банковскую систему к работе с клиентами и таким образом сообща выводить из кризиса реальный и финансовый секторы, оно завалило рынок казенными долговыми расписками. Облегчило операции с ними и стало чуть ли не ежедневно повышать доходность ценных бумаг. На момент написания статьи в 2009 году Минфин предлагал по гривневым ОВГЗ 26-27% годовых.



Больше платил только Нацбанк во главе с Виктором Ющенко накануне краха облигационной пирамиды в 1998 году. О том, как эту пирамиду два года в 1996-98 гг. строили, накачивали высокими процентами и соблазняли ими нерезидентов, написано довольно много.



Детально описал тогдашнюю ситуацию Леонид Кучма в книге «Своим путем». Не могу удержаться, чтобы не процитировать фрагмент: “...Позиция Национального банка в это время тоже была поразительной. НБУ участвовал в построении так называемой долговой пирамиды. Доля облигаций внутреннего государственного займа, то есть их масса, была слишком большой относительно ВВП и бюджета.



В этом собственно и секрет, почему иностранцы ринулись скупать наши ОВГЗ. Ресурс UBR.ua цитирует мнение Юрия Гриненко из “Райффайзен банка Аваль”, который в комментарии сайту сказал: “На мировых рынках можно заработать до 2-3% годовых, и наши доходности в таком сравнении выглядят намного привлекательнее. Потому интерес к украинским долговым инструментам большой. Хотя лимиты на Украину у западных инвестфондов разные”

Ближайший “кассовый день” ожидает нас уже 25 апреля: Минфин должен выплатить 3 млрд. грн. по облигациям, размещенным после повышения учетной ставки (из них на 0,35 млрд. грн. был осуществлен выпуск CLN). Сразу за этим в мае пройдут погашения краткосрочных ОВГЗ, размещенных по высоким ставкам (1,5 млрд. грн.). Крупная выплата назначена на 24 июля – 3,37 млрд. грн. (из них 0,22 млрд. грн. вложено через CLN)

...Сроки размещения, условия стимулирования были нереальные, проценты чересчур высокие. Такие условия были выгодны участникам этого рынка и не выгодны государству, выпускавшему ценные бумаги. На этом финансовые спекулянты наварили миллионные теневые капиталы. Если раньше основным каналом такого обогащения была инфляция, то в середине 90-х – долговая пирамида. Она разбухала с катастрофической скоростью: 1996 г. – 3,1 млрд. грн., 1997 г. – 8,3, 1998 – 10,8 млрд. грн......Минфин и НБУ фактически сделали себя заложниками собственных просчетов, развернув пирамиду ОВГЗ. Обслуживание «пирамиды» стоило государству свыше $1,5 млрд. Из-за этого валютные резервы Нацбанка были сведены почти до нуля”.Сейчас валютные резервы у нас есть. Правда, в значительной мере это не наша собственная валюта, а кредиты МВФ и закупленные ранее американские казначейские обязательства. Но то, что проценты по украинским ОВГЗ безудержно растут, это привлекает иностранных спекулянтов, готовых при малейшем риске “сбросить” свои приобретения и поставить нас в крайне невыгодное “валютное положение”, очень напоминает пройденные ранее грабли.27 марта Минфин разместил валютные и гривневые ОВГЗ. Валютные на сумму $668,4 млн. под 5,1-5,4% годовых: краткосрочные – на $406,33 млн., среднесрочные – на $178,04 млн., долгосрочные – $84,1 млн. грн. Гривневые – на 2,7 млрд. грн.; из них на 2,19 млрд. грн. были размещены сроком на 245 дней.Процентные ставки высокие. За доллар Минфин готов платить до 5,4% годовых; за гривну – 17,3% годовых. Значительное увеличение доходности облигаций внутреннего госзайма произошло сравнительно недавно – после двукратного повышения учетной ставки НБУ. И продолжает расти.В этом собственно и секрет, почему иностранцы ринулись скупать наши ОВГЗ. Ресурс UBR.ua цитирует мнение Юрия Гриненко из “Райффайзен банка Аваль”, который в комментарии сайту сказал: “На мировых рынках можно заработать до 2-3% годовых, и наши доходности в таком сравнении выглядят намного привлекательнее. Потому интерес к украинским долговым инструментам большой. Хотя лимиты на Украину у западных инвестфондов разные”.Нацбанк не признает, что основным мотивом иностранных покупателей ОВГЗ является банальный спекулятивный интерес. И пытается искать в происходящем положительные стороны. Скажем, зампред НБУ Олег Чурий объяснил ажиотаж со стороны иностранных инвесторов тем, что в мире сейчас такая тенденция – все кинулись скупать долговые бумаги развивающихся стран.Он также обрадовался, что иностранцы, активно продавая валюту на межбанке, чтобы купить гривневые ОВГЗ, помогли вернуть в привычное русло пошатнувшийся в конце года курс национальной валюты. Гривна действительно укрепилась с почти 29 грн./долл. до 26,2 грн./долл. Почувствуйте разницу!Однако мнение Нацбанка, что приток денег от нерезидентов в гривневые долговые бумаги минимизирует валютные риски, не разделяют эксперты. По прогнозам ICU, большинство нерезидентов, которые приобрели значительные объемы ОВГЗ с погашением в этом году, получив свои вклады и проценты по ним, будут покупать валюту и выводить средства из страны. То есть вслед за крупным поступлением валюты в страну последует обратный процесс – ее отток. А поскольку к долгам прилагаются немалые проценты, уйдет больше, чем зашло.Уверения Чурия, что нерезиденты постепенно переориентируются на более долгосрочные ОВГЗ, а следовательно, “горячий капитал не станет создавать проблем, когда будет выходить”, скорее мечты о прекрасном, чем констатация факта. В последнее время нерезиденты приобрели гривневых бумаг в эквиваленте $500 млн. Их портфель вырос почти втрое – с 5,2 млрд. грн. до 14,4 млрд. грн. И абсолютное большинство из новых приобретений – это облигации с непродолжительным сроком погашения.Внеплановый и массовый заход иностранцев на рынок ОВГЗ поставил крест на планах Минфина и Нацбанка провести реструктуризацию внутренних займов. Своих “кидать” можно, а с иностранцами сложнее. Даже если это и спекулятивный капитал.Поэтому, пока Нацбанк давал убаюкивающие комментарии на тему “у нас все хорошо, все под контролем”, Минфин решил действовать кардинально и ввел лимиты для иностранных покупателей 3-месячных и 6-месячных гривневых ОВГЗ – не больше 500 млн. грн. “в одни руки”.Трудно сказать, какой эффект даст это ограничение. По данным сайта UBR, “как только главные иностранцы завершили свои закупки в рамках лимитов, а отечественные инвесторы не получили новый виток роста ставок, покупки гривневых гособлигаций стали постепенно сокращаться.За две недели марта минфиновцы привлекли лишь 2,3 млрд. грн. Что не шло ни в какое сравнение с результатами января и марта 2018 г., когда ОВГЗ удалось продать на 8,5 млрд. грн. и 8,9 млрд. грн. соответственно...”.Возможно, спекулянты снизили активность по другой причине. Им невыгодно продавать валюту по 26 грн. с копейками, а интересно дождаться первых выплат по высоким процентным ставкам. И убедиться, что они не проиграют на колебаниях курса, когда будут скупать валюту на вывод.Тем более что с 3 марта в Украине изменились валютные правила: украинскому бизнесу разрешили не продавать в обязательном порядке 50% валюты, поступившей из-за границы в виде кредитов. А иностранным инвесторам разрешили покупать инвалюту под вывод заработанного в 2017 году (до сих пор те могли выводить доходы, полученные до 2016 г. включительно). Одновременно повышен максимальный лимит – с $5 млн. до $7 млн. в месяц.В общем, можно констатировать, что приятный момент приплыва в страну большого количества валюты от иностранных спекулянтов остался позади. Впереди гораздо менее приятный – ожидание “исхода” крупного объема валюты и связанные с этим курсовые колебания. Ждать осталось недолго.Ближайший “кассовый день” ожидает нас уже 25 апреля: Минфин должен выплатить 3 млрд. грн. по облигациям, размещенным после повышения учетной ставки (из них на 0,35 млрд. грн. был осуществлен выпуск CLN). Сразу за этим в мае пройдут погашения краткосрочных ОВГЗ, размещенных по высоким ставкам (1,5 млрд. грн.). Крупная выплата назначена на 24 июля – 3,37 млрд. грн. (из них 0,22 млрд. грн. вложено через CLN). И затем 1,12 млрд. грн. надо вернуть в августе. Это помимо выплат всех остальных долгов. Чувствуете, как покачнулась долговая пирамида?..