На Украине в ближайшие сутки продолжится потепление

На Украину в ближайшие сутки 4 апреля продолжит поступать теплый воздух с юго-запада Европы, поэтому температура еще повысится, особенно днем при малооблачной погоде, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно южный, 3-10 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, в восточных и Сумской областях 0-3° мороза; днем 13-18° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 21°. В Киеве 4 апреля без осадков. Ветер преимущественно южный, 3-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 апреля самая высокая температура днем была 21,9° в 1990 году, самая низкая ночью -6,4° в 1931 году.



На Украине 5 апреля без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.



Температура в западных регионах, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ночью 5-10°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на побережье морей местами 8-10°.



В Киеве 5 апреля без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19°.

