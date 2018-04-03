Настя Рыбка согласилась признать свою вину

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще пять человек, находящиеся в таиландской тюрьме по подозрению в организации секс-тренингов, готовы признать свою вину. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Саттхапхон Сийоха.



Всех их обвиняют в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. По словам защитника, он пытается ускорить ход судебного процесса. Сийоха заявил, что подал прошение о проведении судебного заседания по их делу «в ближайшие дни вместо 17 апреля», на которое было изначально назначено заседание.



Адвокат добавил, что у прокуратуры тоже все готово. «Обвинительные заключения по всем десяти обвиняемым уже в суде. Троих, находившихся в тюрьме Паттайи, суд уже приговорил к условным срокам, небольшим штрафам и депортации. Так что сейчас дело только за иммиграционной полицией: суд состоится тогда, когда полицейские смогут доставить обвиняемых из Бангкока», — пояснил он.



В настоящее время Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще пять обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.



По сведениям РИА Новости, на следующей неделе в Таиланде начнется празднование Сонгкрана — Нового года по лунному календарю. Официально выходными объявлены только дни с 12 по 16 апреля, однако многие подданные начнут отмечать 9 апреля, а закончат лишь 17-18 апреля.

