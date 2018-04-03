Рева: Пенсионный возраст не будет повышаться 10 лет

Пенсионный возраст украинцев не будет повышаться десять лет. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Минсоцполитики. По его словам, проведенная пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста, по крайней мере, еще на десять лет. «По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу», - отметил министр.



В министерстве подчеркнули, что Международный валютный фонд настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев. Зато правительством была предложена дифференцированная система выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм был разработан в Украине и является инновационным в мировой практике.



«Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега 15 лет работает. Почему мы должны с ним вместе идти в 60 лет? Я больше работал, а значит моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше, потому что мой возраст немощности раньше наступает. А он не работал так интенсивно - значит пойдет позже», - пояснил Рева.



Чиновник также отметил, что убедить МВФ в правильности такого подхода было не сложно, ведь общение происходило языком цифр и расчетов.



Напомним, закон о пенсионной реформе, который в Украине вступил в силу 11 октября 2017 года, не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу.



Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера. Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

