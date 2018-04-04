Надено средство справиться с раком на генетическом уровне

Сотрудники Мичиганского университета обнаружили новый метод борьбы с раком. В центре внимания оказались ингибиторы бромодоменов (BET-ингибиторы). Специалисты говорят, что препараты этой группы повышают показатели выживаемости при раке груди, легких и могут остановить рак, связанный с ожирением, пишет Medical News Today.



BET-ингибитор I-BET-762 воздействует на мутировавший ген c-Myc. В норме этот ген регулирует транскрипцию ДНК, но его мутировавшая форма помогает раковым клеткам быстро размножаться. Авторы исследования выяснили: I-BET-762 ингибирует ряд белков в клетке и затрудняет работу опасной формы гена c-Myc. Применение этого препарата повышало выживаемость мышей с раком молочной железы и легких на 80%.



Кроме того, I-BET-762 подавлял производство белка pSTAT3. Слишком высокие концентрации этого белка мешают иммунным клеткам организма бороться с опухолью. Ученые также установили, что I-BET-762 активен и в отношении предраковых клеток. Влияя на ген c-Myc, I-BET-762 предотвращал превращение клеток висцерального жира в раковые клетки.

